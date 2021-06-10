Эльбасан, , 22:26 — REGNUM За последние 50 дней в албанском городе Эльбасан произошло пять громких убийств, имевших самую разную мотивацию — от бандитских разборок до семейных споров.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, один мужчина был убит по политическим причинам.

Граждане города заявляют, что чувствуют себя запуганными. После каждого убийства полицейские два-три дня или более ведут контроль на улицах города, однако эти меры не восстанавливают спокойствие.

Генеральный прокурор Ольсиан Челя 5 октября 2020 года заявил, что организованная преступность подчинила себе экономическую жизнь в городе.

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