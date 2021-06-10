Москва, , 21:25 — REGNUM Россия и Республика Конго подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве, сообщает 10 июня официальный сайт правовой информации.

Соглашение предусматривает участие в военных учениях, подготовку военных кадров, обмен информацией по оборонным вопросам, сотрудничество в сфере подготовки войск, обмен опытом в миротворческой деятельности.

Кроме того, документ включает статью о взаимодействии в мероприятиях по борьбе с терроризмом и пиратством.

На основании этого соглашения боевые корабли ВМФ России смогут заходить в морские порты Республики Конго, а самолёты ВКС — совершать посадку на ее территории.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года Россия и Конго договорились о работе российских военных специалистов в этой африканской стране.

Тогда речь шла о техническом обслуживании и ремонте военной техники и обучении местных кадров.

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