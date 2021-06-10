Москва, , 20:51 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия Меморандума о понимании между РФ и США по «открытой суше», сообщает 10 июня официальный сайт правовой информации.

Текст распоряжения опубликован на интернет-портале правовой информации. В нём отмечено, что распоряжение согласовано с федеральными органами власти, чьи полномочия затрагиваются этим соглашением.

«Принять распоряжение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения Меморандума о понимании между правительством РФ и правительством Соединенных Штатов Америки в отношении «открытой суши», подписанного в городе Вашингтоне 17 июня 1992», — указано в документе.

При этом сообщается, что МИДу России поручено уведомить американскую сторону о выходе РФ из вышеуказанного меморандума.

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