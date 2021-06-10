Москва, , 20:47 — REGNUM От политически мотивированных запретов со стороны ЕС на перелёты для белорусских авиакомпаний безопасность не станет выше, а напротив, сильно пострадает, сообщила 10 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя поспешность, с которой руководство ЕС приняло меры воздействия на Белоруссию из-за посадки самолёта Ryanair в аэропорту Минска и инцидента с арестом основателя ТГ-канала Романа Протасевича, российский дипломат отметила, что «авральная перетрассировка маршрутов отнюдь не способствует безопасности полётов».

Отметив, что действия Брюсселя адресуют к принципу «цель оправдывает средства», Захарова указала, что он негативно отразиться на введении санкций против Минска, а затем добавила:

«Как заявил в ходе обсуждения белорусского сюжета в Европарламенте 8 июня высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, «не разбив яиц, омлета не сделаешь» . Хочется ответить господину Боррелю: хотите омлет — бейте свои яйца».

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