Москва, 10 июня 2021, 20:47 — REGNUM От политически мотивированных запретов со стороны ЕС на перелёты для белорусских авиакомпаний безопасность не станет выше, а напротив, сильно пострадает, сообщила 10 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комментируя поспешность, с которой руководство ЕС приняло меры воздействия на Белоруссию из-за посадки самолёта Ryanair в аэропорту Минска и инцидента с арестом основателя ТГ-канала Романа Протасевича, российский дипломат отметила, что «авральная перетрассировка маршрутов отнюдь не способствует безопасности полётов».
Отметив, что действия Брюсселя адресуют к принципу «цель оправдывает средства», Захарова указала, что он негативно отразиться на введении санкций против Минска, а затем добавила:
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