Токио, , 20:38 — REGNUM Япония закрывает своё воздушное пространство для самолётов белорусских авиакомпаний, а также рекомендует японским авиаперевозчикам облетать территорию Белоруссии, заявил 10 июня генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

По словам Като, которые цитирует телеканал NHK, такое решение принято из-за случая с самолетом Ryanair.

«С учетом того, что принятые белорусскими властями меры нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации, белорусским авиакомпаниям не будет разрешен въезд в Японию. Также, с Белоруссией не будут заключаться какие-либо договоренности об открытии авиамаршрутов», — сообщает NHK.

Кроме того, заявлено требование о немедленном освобождении задержанных на авиалайнере «журналистов»,

Напомним, 23 мая в Минске из-за сообщения о бомбе на борту совершил посадку пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Среди его пассажиров были сотрудники экстремистского Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и София Сапега, которых задержали сотрудники правоохранительных органов Белоруссии.

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