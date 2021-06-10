Москва, , 20:16 — REGNUM Иск в Пресненский районный суд города Москвы подал бизнесмен Евгений Пригожин к радиостанции и сайту «Эхо Москвы», сообщили 10 июня в пресс-службе компании «Конкорд».

Отмечается, что иск подан к главреду радиостанции «Эха Москвы» Алексею Венедиктову и к главреду сайта Виталию Рувинскому.

«Истец настаивает на признании несоответствующими действительности сведений о том, что Евгений Викторович является «хозяином ЧВК Вагнера», требует удаления и опровержения данной информации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что если эти сведения не удалят, то бизнесмен потребует установить штраф в размере 200 тыс. руб. и взыскать с ответчиков по 30 тыс. руб. в день при дальнейшем неисполнении решения суда.

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