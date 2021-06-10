Вашингтон, , 19:58 — REGNUM Растущий военный потенциал Китая делает эту страну главным геостратегическим вызовом для США, но военного конфликта с ним надо избежать, заявил 10 июня в Конгрессе председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

По его словам, вероятность военного конфликта с Китаем можно уменьшить, сохраняя превосходство в военной мощи.

«Китай — геостратегический вызов для безопасности США номер один. Но война с ним не является неизбежной. Пекин становится все более серьезным соперником, однако мы должны оставаться в рамках конкуренции, а не стремиться к конфликту. Вероятность такого конфликта будет меньше, если мы будем сохранять превосходство в военной мощи», — сказал Милли.

«Китай намеревается изменить мировой порядок к середине этого века. Они проводят масштабные учения в регионе с упором на десантные операции», — добавил он, пояснив, что такие действия Китая угрожают сателлитам США в Азии и свободе морских путей в Южно-Китайском море.

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