Брюссель, , 18:46 — REGNUM Отключить Белоруссию от системы SWIFT «за Протасевича» порекомендовал Европарламент в своей резолюции, говорится в опубликованном документе.

Резолюция, принятая сегодня, 10 июня, и носящая рекомендательный характер, была одобрена 626-ю депутатами, против были 16 и воздержались 36 евродепутатов. Минск осуждается в ней за арест основателя ТГ-канала Nexta Романа Протасевича и гражданки РФ Софьи Сапеги.

Евродепутаты потребовали освободить этих людей, а также других «политзаключённых».

Авторы резолюции потребовали ввести против Минска жёсткие санкции, под которыми должны находиться, по мнению евродепутатов, ряд государственных и частных компаний. Так, под санкции должны подпасть нефтяной, сталелитейный, деревообрабатывающий сектора, а также сфера производства калийных удобрений.

Кроме того, предлагается не давать гостелевидению Белоруссии транслировать матчи чемпионата Европы по футболу. Нашлось место в резолюции и для России, по «участию» которой в «террористических атаках, за которыми стоит белорусский режим», депутаты предлагают провести в ЕС расследование.

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