Москва, , 18:31 — REGNUM Первая нитка газопровода «Северный поток — 2», технически уже завершенная, готовится к пусконаладочным работам и наполнению газом, сообщает 10 июня пресс-служба Nord Stream 2 AG.

По утверждению пресс-службы, пусконаладочные работы по заполнению трубы газом должны начаться 11 июня.

«4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлёст — уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в США заявляют, что ищут способы «смягчить негативные последствия реализации проекта «Северный поток — 2».

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