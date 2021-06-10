Буэнос-Айрес, , 19:01 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес извинился за свои слова по поводу того, что жители Бразилии вышли из джунглей, сообщает 10 июня BBC.

«Мексиканцы пришли от индейцев, бразильцы из джунглей, но мы, аргентинцы, сошли с кораблей, которые прибыли из Европы», — заявил Фернандес, когда он и премьер-министр Педро Санчез проводили встречу с деловыми партнерами в Буэнос Айрес.

«Я являюсь европеистом. Я тот, кто верит в Европу», — добавил президент.

Заявление прозвучало в эфире бразильских СМИ, привлекая внимание президента БразилииЖаира Болсонару, который опубликовал в своем Twitter фотографию, на которой он стоит в головном уборе из перьев в кругу представителей коренного населения страны. Единственным словом в посте было: «Джунгли».

После этого Фернандес оправдался: «Я не хотел никого обидеть, в любом случая, я прошу прощения у тех, кого я задел».