Таллин, , 17:16 — REGNUM Не раз заявляемое ведущими партиями Эстонии стремление покончить с образованием на русском языке является формой борьбы за симпатии эстонских избирателей. Об этом политолог Игорь Розенфельд сообщил sputnik-meedia.ee.

Он убежден, что делаются такие заявления, чтобы создать конфликт двух общин и на его фоне мобилизовать эстонский электорат. Так он прокомментировал слова премьер-министра страны и главы Реформисткой партии Кайи Каллас о том, что русского образования не будет в стране к 2035 году.

«Возможно, тут еще имеет место ориентация на какие-то внешние силы — на США, которые всегда делали ставку на националистические группировки. Это мы можем наблюдать на Украине, в Прибалтике и в других странах восточной Европы», — добавил эксперт.

Он добавил, что в своем русофобском рвении нынешние власти переплюнули деятелей Первой Эстонской республики, которые тоже не отличались большой симпатией к русской общине. Но вплоть до 1940 года в Эстонской Республике русские школы и русское образование существовали. «А сейчас власти решили превзойти даже первую республику, потому что речь идет уже о тотальной ликвидации. Конечно, ничего хорошего в этом нет — тут имеет место конфликт, который был активизирован сознательно», — убежден Розенфельд.