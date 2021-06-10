Москва, 10 июня 2021, 16:50 — REGNUM Неформальное заседание Совбеза ООН, на котором обсуждались события в Киеве 2014 года и последовавшая за ними война в Донбассе, прошло успешно, сообщила 10 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова отметила, что представители 29 стран мира проявили интерес к мероприятию и ознакомились как с реальными событиями на Украине, так и с их дальнейшими последствиями.
Неформальная встреча по «формуле Арриа» состоялась 2 июня 2021 года по инициативе России. На встрече обсуждался государственный переворот на Украине и его последствия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова рассказала о вызове в МИД РФ представителя Украины в связи с участившимися провокациями радикалов против российских дипломатов, работающих в стране.
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