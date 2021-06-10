Москва, , 16:50 — REGNUM Неформальное заседание Совбеза ООН, на котором обсуждались события в Киеве 2014 года и последовавшая за ними война в Донбассе, прошло успешно, сообщила 10 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Несмотря на бойкот со стороны отдельных государств, можно говорить об успешном проведении встречи. Российская инициатива позволила донести правдивые оценки прошедших в 2014 году на Украине событий и их последствий», — сказала она.

Захарова отметила, что представители 29 стран мира проявили интерес к мероприятию и ознакомились как с реальными событиями на Украине, так и с их дальнейшими последствиями.

«Не обошлось без очередных безосновательных обвинений в наш адрес со стороны западных представителей… Именно нежелание киевского режима осуществлять Минские договорённости является главной причиной сохранения тяжёлой ситуации и неурегулированности конфликта в Донбассе», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Неформальная встреча по «формуле Арриа» состоялась 2 июня 2021 года по инициативе России. На встрече обсуждался государственный переворот на Украине и его последствия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова рассказала о вызове в МИД РФ представителя Украины в связи с участившимися провокациями радикалов против российских дипломатов, работающих в стране.

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