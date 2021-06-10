Минск, , 14:42 — REGNUM Правительственная комиссия Белоруссии подписала акт приёмки в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС, сообщает 10 июня пресс-служба Министерства энергетики республики.

«Решение комиссии базируется на положительных заключениях надзорных органов и рабочей комиссии БелАЭС, а также на основании выданной МЧС лицензии на промышленную эксплуатацию первого энергоблока», — говорится в сообщении.

В приёмочной комиссии приняли участие в том числе представители минэнерго, МЧС, госстандарта, минстройархитектуры, минприроды, минздрава, МВД, Гродненского облисполкома.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 9 июня, на втором энергоблоке Белорусской АЭС завершены гидроиспытания первого и второго контуров.

В соответствии с программой этапа предпусковых наладочных работ на втором энергоблоке БелАЭС успешно завершены гидравлические испытания и циркуляционная промывка трубопроводов и оборудования первого и второго контуров реакторной установки. Этот технологический процесс проходил при полной загрузке реактора имитаторами тепловыделяющих сборок, сообщили в минэнерго Белоруссии.