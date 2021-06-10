Сеул, , 14:40 — REGNUM Бывший генеральный прокурор Южной Кореи Юн Сок Ёль продолжает возглавлять список потенциальных кандидатов на пост следующего президента страны. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведённого с 7 по 8 июня среди 2013 человек старше 18 лет, кандидатуру бывшего прокурора поддерживают 35,1% респондентов, что является максимальным показателем за время сбора статистических данных.

На втором месте губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Ён, которого поддерживает 23,1% респондентов.

За ним следуют бывший председатель Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ён (9,7%), независимый депутат Хон Чжун Пё (4,6%), бывший министр юстиций Чху Ми Э (3%).