Симферополь, , 14:32 — REGNUM Власти Крыма предлагают ввести наказание за использование иностранных слов в рекламе на территории России. Об этом сообщил 10 июня на заседании комиссии Совета законодателей по вопросам интеграции Крыма в правовую систему России председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Константинов уточнил, что наказание планируется применять в том случае, если существуют аналоги в русском языке. Штрафы предлагается установить в размере от трёх до пяти тысяч рублей для физических лиц, от 10 до 20 для должностных и от 100 до 500 тыс. рублей для юридических лиц, сообщил «Крыминформ». Председатель Госсовета Крыма также заявил, что инициатива будет представлена на федеральный уровень и выразил надежду, что она получит поддержку со стороны депутатов Государственной думы.

Крымские журналисты между тем иронизируют по поводу того, что в речи о свободе русского языка от иностранных слов председатель крымского Госсовета не смог обойтись без заимствований — он употребил слово «пул» (английское pool) в значении «объединение».

Как сообщало ИА REGNUM, намерение запретить использование иностранных слов в рекламе на законодательном уровне Владимир Константинов анонсировал ранее на фестивале «Великое русское слово».

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