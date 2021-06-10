Пекин, , 14:16 — REGNUM В результате затопления железного рудника в северной китайской провинции Шаньси 14 человек числятся как пропавшие без вести. Об этом 10 июня сообщает Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что трагический инцидент произошел 10 июня в уезде Дай. При этом какие-либо другие подробности о произошедшем на данный момент не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тела еще трех горняков, которые погибли в результате обрушения породы на шахте в штате Коауила на севере Мексики, были найдены спасателями.