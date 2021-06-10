Москва, , 13:57 — REGNUM Работа в России с вакцинами от COVID-19 продемонстрировала необходимость и возможность снижения зависимости страны от импорта иностранных препаратов. Об этом в ходе коллегии Минпромторга РФ заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«Конечно, такие препараты, как сердечно-сосудистые или онкологические, — это всегда длительные циклы доклинических, клинических, пострегистрационных исследований, но наша работа с вакцинами показала, что мы умеем, можем и должны, мы должны максимально снизить зависимость нашей страны от импорта сюда иностранных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм», — сказала Голикова.

Она указала на опыт, полученный во время пандемии коронавируса, согласно которому при производстве препаратов требуется тесное взаимодействие с наукой, поскольку большой проблемой было масштабирование наработок ряда научных организаций.