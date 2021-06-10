Москва, , 13:50 — REGNUM Мировое финансовое благосостояние будет и дальше расти повышенными темпами. Пандемия и связанные с ней ограничения — локдауны существенно сократили траты большинства населения планеты, заявил корреспонденту ИА REGNUM основатель Frendex Group Руслан Пичугин.

«Туризм и отдых на мировых курортах сократился практически до нуля. Закрылись рестораны и кафе. Сократились до минимума поездки внутри городов. Заказ продуктов и приготовление еды дома гораздо дешевле походов в ресторан.

Всё это составляло значительную часть расходов людей. Конечно, были и такие которым нечего тратить — люди потеряли работу, но бедняки, как правило, и не являются инвесторами.

Кроме того, во многих странах, причём в основном в развитых, люди получили значительную финансовую помощь. В США, например, даже уже весной текущего года был одобрен Конгрессом пакет помощи гражданам на $1,9 трлн. Естественно много денег из помощи, во всех странах, оказались в банках и на бирже.

Капитализация фондовых рынков выросла за 2020 год на 11,5% и продолжила расти в 2021 году. Но кроме биржи люди вкладывали и в другие активы. Увеличился объём денег на текущих и депозитных счетах в банках.

Выросла в цене недвижимость. Многие инвесторы искали и альтернативные направления, в результате капитализация рынка криптовалют выросла в 7,5 раз.

Напомним, что ставки многих центральных банков больше года находятся на уровнях близких к 0. В США ставка ФРС 0,0−0,25; в Англии 0,10%; Евроцентробанк 0,0%. А это снижает стоимость кредитования для граждан и компаний и даёт возможность больше инвестировать.

В России помощь во время пандемии была небольшой и дошла не до всех, но экономия во время пандемии и снижение ставки ЦБ в течение 2020 года, сделали более дешёвыми кредиты, в том числе и ипотечные и привели многих граждан на биржу.

По статистике Московской биржи, количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже, за май 2021 года увеличилось на 565,1 тыс. человек, до 12,2 млн. В мае 2021 года сделки на бирже совершали более 1,8 млн человек по сравнению с 580,3 тыс. человек в мае 2020 года.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 37,7%, облигациями — 17,6%, на срочном рынке — 43,5%, на спот-рынке валюты — 12,2%. По итогам мая количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило 4 млн.

Оборот по ИИС с начала 2021 года составил 714 млрд рублей, в структуре оборота 87% — сделки с акциями, 7% — с облигациями, 6% — с биржевыми фондами.

Интересно, что аналитики из уже упоминаемой BCG отметили, что рост благосостояния в РФ по итогам 2020 г. составил $4,1 трлн, в том числе финансовые активы $1,6 трлн, реальные $2,8 трлн.

При этом обязательства выросли только на $0,3 трлн. Если бы не было пандемии, то стоило бы её выдумать», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным отчета международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG), мировое финансовое благосостояние в 2020 году достигло исторического максимума в $250 трлн.

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