Москва, , 13:29 — REGNUM Отмену привязки ОСАГО к прохождению техосмотра назвали вынужденной мерой, на которую пришлось пойти для сохранения баснословно прибыльной системы ОСАГО, считает президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Отмена Государственной думой привязки ОСАГО к прохождению техосмотра — это вынужденная мера, на которую пришлось пойти для сохранения системы ОСАГО, которая приносит страховщикам колоссальную прибыль. Из собранных в 2020 году 220 млрд выплатили 137 млрд, хотя точка безубыточности — 77%», — отметил Шапарин в Facebook.

По его словам, количество пунктов техосмотра не просто не растет, а снижается: на 20 мая 2021 года пунктов техосмотра в реестре РСА было 5533, на 10 июня — 5024. При этом основной массив диагностических карт был пролонгирован до 1 октября.

«Соответственно, в августе-сентябре миллионы россиян внезапно обнаружили бы, что техосмотр им пройти просто негде, и ОСАГО — не купить», — констатировал эксперт.

В итоге, утверждает он, «было решено в авральном режиме протащить через Госдуму отвязку техосмотра от ОСАГО».

Пункты техосмотра должны будут как-то дожить до 1 марта 2022 года, когда будет повышен до 2 тыс. рублей штраф за отсутствие диагностической карты, добавил эксперт.

«Реформа техосмотра официально отменена. Государство оказалось неспособно ее реализовать», — подчеркнул Шапарин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума намерена 15 июня принять в итоговом, третьем чтении закон, согласно которому российские автовладельцы смогут оформить полис ОСАГО без диагностической карты — документа о прохождении техосмотра.

Глава ГИБДД Михаил Черников предложил сделать техосмотр личных автомобилей добровольным вместо обязательного. Обязательным его хотят оставить для такси, грузовиков, автобусов.

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