Стокгольм, , 13:26 — REGNUM Лидер «Левых» Нуши Дадгостар намерена встретить с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном 10 июня с целью обсуждения законопроекта о введении в стране рыночного механизма установления арендной платы. Однако новостная служба SVT Nyheter сообщила, что пресс-секретарь Лёвена заявил, что никакой встречи не ожидается.

«Могу сказать только то, что встреча состоится, больше ничего. Речь пойдет об установлении рыночной арендной платы и о том, о чем, по словам самой Нуши Дадгостар, она хочет поговорить», — заявила в интервью SVT пресс-секретарь «Левых» Анна Херди.

«Премьер-министр время от времени встречается с руководителями партий. Но подобная встреча не планируется», — написал пресс-секретарь Стефана Лёвена в текстовом сообщении, отправленном в редакцию SVT.