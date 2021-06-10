Санкт-Петербург, , 13:24 — REGNUM Двое сотрудников полиции, находившихся в служебном автомобиле и мотоциклист пострадали в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом 10 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло около 09:00 мск 10 июня у дома 27 по улице Зайцева в Кировском районе города. По предварительной информации, патрульный автомобиль Hyundai Solaris совершал поворот налево во двор. В этот момент в него врезался мотоцикл Kawasaki, под управлением 29-летнего водителя, который ехал во встречном направлении.

«В результате ДТП мотоциклист получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. Двое полицейских из патрульного автомобиля получили незначительные травмы. По факту дорожной аварии проводится проверка», — утончили в ведомстве.