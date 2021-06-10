Санкт-Петербург, 10 июня, 2021, 13:24 — ИА Регнум. У станции метро «Беговая» в Приморском районе Санкт-Петербурга загорелся рейсовый автобус, из-за чего часть улицы Савушкина временно перекрыли. Об этом 10 июня сообщает сервис «Яндекс. Карты».

Группа в «ВК» «ДТП и ЧП СПб» В Петербурге из-за сгоревшего автобуса перекрыли движение

Как уточнили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о горящем автобусе поступило на пульт дежурного 10 июня в 12:08 мск. У дома 126 по улице Савушкина загорелся моторный отсек автобуса №101, следовавшего из Кронштадта.

«Рейсовый автобус выгорел по всей площади. В 12:23 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: две единицы техники и десять человек личного состава.

«Причиной возгорания автобуса стала техническая неисправность. Был пустой. Без пострадавших. Потушен», — отметили ИА REGNUM в полиции.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», в настоящий момент часть улицы Савушкина от Приморского шоссе закрыта для проезда, из-за чего на месте образовалась пробка в полкилометра.