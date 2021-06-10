Москва, , 11:40 — REGNUM До тех пор, пока экономика РФ не сможет позволить себе установить безусловный базовый доход для всех жителей, в качестве альтернативы можно было бы ввести продуктовые карточки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

«Потом, если мы будем увеличивать ВВП, то сможем распространить доход на большую часть людей. Но эта задача долгая. А для экстренной ситуации надо ввести продовольственные карточки. О которых мы уже говорим четыре года. И дать низкодоходному населению хотя бы полторы тысячи в месяц. Это не такая затратная часть будет для бюджета. И эти полторы тысячи покроют весь инфляционный навес. Люди будут покупать по старым ценам. А полторы тысячи пойдут на оплату инфляции, которая у нас начала достаточно резко увеличиваться», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович объяснил, почему в РФ можно было бы ввести усеченную версию безусловного базового дохода.

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