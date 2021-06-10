Москва, , 11:39 — REGNUM Распространить безусловный базовый доход (ББД) на всех жителей РФ в настоящее время невозможно, но вполне реально установить усеченный вариант ББД. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

«Сделать усеченный вариант такого дохода вполне вероятно. То есть взять планку — люди, получающие ниже прожиточного минимума, и выделить ББД им. Потому что главная проблема в том, что страдают низкодоходные люди. Высокодоходное население по поводу увеличения стоимости сахара и подсолнечного масла узнают из газет. Для них это совершенно не критично. Главная задача — сделать экономику справедливой. И помочь низкодоходным категориям населения», — сказал Остапкович.

При этом он подчеркнул, что в экономике РФ главная проблема в настоящее время — это инвестиции и инновации.

«Вот куда надо вкладывать деньги, чтобы организовать экономический рост. У нас маленький объем ВВП. Мы делаем мало товаров и услуг», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что идея введения в России безусловного базового дохода абсолютно правильная.

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