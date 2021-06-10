Москва, , 11:37 — REGNUM Сама идея введения в России безусловного базового дохода абсолютно правильная, но распространить его на всех жителей страны в настоящее время невозможно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал информацию о том, что осенью правительству РФ предложат ввести безусловный базовый доход в размере 10 тысяч рублей для всех граждан РФ.

«Это вопрос диалектический. Сама идея абсолютно правильная. Экономика никогда не станет здоровой, пока не станет справедливой. Причем справедливой именно с точки зрения низкодоходного населения. Но безусловный базовый доход в основной своей теории предусматривает введение этого дохода на всех жителей страны. Вне зависимости от того, безработный человек или олигарх, зарабатывающий миллиарды в месяц. Такие эксперименты проводились во многих странах, но пока никакого успеха, в общем-то, не достигли», — сказала Остапкович.

Иными словами, как пояснил экономист, нет единого консенсусного мнения по поводу справедливости базового дохода и его правильности.

«Но в принципе я эту идею одобряю. Но только в усеченном виде. У нас 146 млн жителей. Для чистоты эксперимента возьмем 150 млн. Умножим на 10 тысяч рублей. То есть это 120 тысяч годовая выплата. И 150 млн умножить на 120 тысяч — это 18 трлн рублей! 18 трлн рублей в год раздавать? На сегодняшний день это неподъемная ситуация. То есть распространить БДД на все население сейчас невозможно», — убежден экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что безусловный базовый доход — это хороший способ повысить уровень доверия граждан РФ к социальным институтам.

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