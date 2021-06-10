Брюссель, , 10:12 — REGNUM Европейская комиссия присоединилась к иску Чехии в Суд ЕС с требованием к властям Польши закрыть угольную шахту «Турув». Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Вивиан Лунела во время брифинга.

«Европейская комиссия высоко оценивает бдительную позицию Чехии относительно возможного вреда экологии, который может принести работа расширенной польскими властями угольной шахты. Брюссель высоко ставит экологические стандарты и принципы в работе институтов Евросоюза и присоединяется к иску Праги с требованием закрыть данную шахту», — заявила Лунела.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Суд ЕС обязал Польшу прекратить добычу угля на шахте «Турув», удовлетворив иск Чехии. По мнению Праги, польская сторона, расширив эту шахту, которая находится около границы с Чехией, проигнорировала интересы чешских граждан и не приняла во внимание негативное влияние объекта на окружающую среду. В польском правительстве заявили, что закрытие этой шахты угрожает энергетической безопасности республики, и Варшава не сможет от неё отказаться.

Позже Польша и Чехия провели переговоры на уровне правительственных групп о судьбе польской угольной шахты. Прага согласилась отозвать иск из Суда ЕС в случае, если Варшава усилит экологическую безопасность работы данной шахты. Однако спустя какое-то время Чехия отказалась от данных условий, не стала отзывать иск из Суда ЕС и потребовал от Польши компенсацию в размере 5 миллионов евро в день, если шахта продолжит свою работу.