Ижевск, , 09:45 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 10 июня провели 1 187 185 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

За минувшие сутки лаборатории республики провели 2700 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2513 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 10 июня в регионе выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 39 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 34 557 случаев. Активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2709 человек.

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