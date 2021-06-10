Иркутск, , 09:45 — REGNUM В Иркутской области с начала пожароопасного сезона в лесном фонде региона зарегистрировано уже 138 пожаров на общей площади 37 414,2 га. Такие данные 10 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

Также известно, что накануне в Приангарье было потушено два вновь обнаруженных возгорания на общей площади 5,1 га в Заларинском и Нижнеилимском районах. Помимо этого ликвидирован ранее зарегистрированный лесной пожар в Братском районе на площади 35 га.

Действующими на утро 10 июня перешло четыре ранее зарегистрированных лесных пожара: два — в Катангском районе, по одному — в Киренском и Усть-Удинском районах. Общая площадь этих очагов 19 353 га. Из них на 551 га прошёл верховой пожар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр лесного комплекса Приангарья Дмитрий Петренев причину несовпадения площадей действующих лесных пожаров с системой космомониторинга Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз) объяснил разными способами подсчёта.

По словам чиновника, система ИСДМ-Рослесхоз фиксирует не только саму термоточку, но и площадь термического воздействия от лесного пожара, которая значительно больше, в два и более раз, чем реально горящая лесная территория.

Читайте также: В Приангарье назвали причину занижения данных по лесным пожарам