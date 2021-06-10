Киев, 10 июня, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Прекращение поставок топлива из России и Белоруссии на Украину негативно отразится на вооружённых силах страны. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил советник делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Читайте также: Минск прекратил поставки на Украину бензина А-95

По его словам, при таком сценарии ВСУ могут на месяц-два остаться без топлива и утратить свою боеспособность. Говоря о необходимости разрыва отношений с Москвой и Минском, политик подчеркнул, что руководство страны, если оно «заботится о собственной экономике, народе и перспективах», должно «взять и провести ревизию всех отношений, которые существуют, и оставить те, без которых утратится боеспособность Украины».

Арестович напомнил, что Украина закупает у России и Белоруссии 70% топлива.

«Это же топливо и для вооружённых сил на самом деле. То есть мы можем принципиально сказать «нет» и останемся на месяц, на два без топлива в вооружённых силах Украины», — пояснил Арестович.

Советник главы офиса украинского лидера подчеркнул, что разорвать полностью все отношения с Россией и Белоруссией невозможно «даже за год, не то что за сутки».

Также по теме: Зависимость Украины от российских нефтепродуктов составляет 70% — эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич заявлял, что зависимость Украины от российского газа составляет порядка 20%, а от российских нефтепродуктов — порядка 70%. Он пояснил, что напрямую Украина не закупает у РФ газ, но вместе с тем голубое топливо, которое импортируется в страну из Словакии — российское, а «это 75−80% реверса». Кроме того, по его словам, на Украину поставляется 70% ядерного топлива российского производителя ТВЭЛ и только 30% — американской компании Westinghouse.

Напомним, в мае Белоруссия приостановила поставки бензина А-95 на Украину. Такое решение было принято на фоне решения Киева закрыть воздушное пространство для белорусских самолётов после инцидента с самолётом ирландской авиакомпании Ryanair, который из-за сообщения о минировании совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска, и задержания основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.