Киев, , 12:49 — REGNUM Белоруссия на фоне решения Украины закрыть воздушное пространство для белорусских самолётов приостановила поставки бензина А-95 на Украину. Об этом 28 мая сообщил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

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«Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации — закрыть поставку бензина А-95 в Украину, где за их продуктом 50% рынка, — написал Куюн в Facebook. — С другой стороны, ещё один сигнал нам, третий за эту весну».

Бизнесмен добавил, что переговоры по данному вопросу ещё продолжаются.

«Но задача стоит нестандартная — найти 50 тыс. тонн «пятого», — подчеркнул он.

Куюн считает, что «без моря» здесь не обойтись. При этом он отмечает, что «не припомнит, когда в последний раз эта марка приходила морем».

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Украина нарастила объёмы поставок бензина из Белоруссии сократила поставки из Литвы. По данным Консалтинговой группы «А-95», в прошлом году белорусские нефтеперерабатывающие заводы нарастили на 23,7% (или на 163 тыс. тонн) объём поставок нефти на Украину и он достиг 854,5 тыс. тонн, «тем самым увеличив свою долю в импорте бензинов с 67% до 78%».

Напомним, на фоне инцидента с самолётом ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс, который из-за сообщения о минировании совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска, и задержания основателя телеграмм-канала Nexta Романа Протасевича, правительство Украины ввело запрет самолётам, зарегистрированным в Белоруссии, использовать воздушное пространство Украины. Он начнёт действовать с 29 мая.