Москва, , 09:30 — REGNUM Для того, чтобы Россия исключила США из списка недружественных стран, Вашингтон должен прекратить враждебную политику в отношении нашей страны. Об этом 10 июня заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«США должны прекратить проводить недружественную политику», — сказал замглавы российского МИД в интервью РИА Новости.

При этом он отметил, что американским властям нужно отказаться от постоянного вмешательства во внутренние дела России, от наступления на российские внешнеполитические и экономические интересы и от противодействия партнерства с Москвой на международной арене и усилиям РФ в сфере интеграции.

«До этого распоряжения просто не было юридической базы, теперь она появилась, и, соответственно, нет никаких оснований ожидать, что перечень будет пересматриваться. Он не конъюнктурный, это просто инструмент», — добавил Рябков.

Отметим, в мае текущего года правительство РФ утвердило список недружественных стран, в который вошли Чехия и США, причем Прага попала в данный перечень из-за разразившегося весной дипломатического скандала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден и в ходе саммита в Женеве намерен быть откровенным в общении с российским лидером Владимиром Путиным.