Москва, , 08:44 — REGNUM Срок начала работы новой единой дальневосточной авиакомпании отложен в очередной раз. На прошедшем 10 июня совещании, которое провёл первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов, стало известно, что все корпоративные процедуры по созданию авиакомпании будут завершены до сентября 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалинской области.

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Известно, что уже определены основные подходы к формированию финансовой модели дальневосточной авиакомпании. Особое внимание будет уделено конечной стоимости перелётов для пассажиров.

Белоусов поручил в течение недели внести в правительство РФ проекты документов о выделении субсидий на авиаперевозки по социально значимым маршрутам.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что созданная единая дальневосточная авиакомпания в течение месяца должна начать работать.

«Мы не можем себе позволить месяцами заниматься только бумажной работой. Еще раз говорю, что в течение месяца нам надо запускаться», — цитирует ТрутневаТАСС.