Токио, , 08:03 — REGNUM Власти Японии ограничат белорусские компании в доступе к своему воздушному пространству, заявил 10 июня журналистам генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.

По его словам, запрет будет связан с действиями Белоруссии во время посадки самолета авиакомпании Ryanair. Кроме того, в Токио рекомендуют японским компаниям избегать полётов над Белоруссией.

«В связи с принудительной посадкой коммерческого рейса национальным авиакомпаниями будет направлено предупреждение по мерам безопасности с рекомендацией избегать воздушное пространство Белоруссии», — сказал Като на пресс-конференции.

Точные сроки введения ограничений он не назвал.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска в связи с угрозой взрыва на борту. В ряде западных стран объявили, что власти Белоруссии посадили самолёт под выдуманным предлогом, и ограничили полёты в воздушном пространстве республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Расследованием инцидента с Ryanair займётся международная группа прокуроров