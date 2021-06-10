Нейпьидо, , 07:34 — REGNUM Бывшему государственному советнику и министру иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи, отстранённой от власти в результате военного переворота 1 февраля, предъявлены новые обвинения — на этот раз в получении взятки в размере $600 тысяч. Об этом 10 июня сообщает газета Global New Light Of Myanmar.

По версии Комиссии по борьбе с коррупцией, Аун Сан Су Чжи во время пребывания на своём посту незаконно получила от бывшего главного министра города Янгон $600 тысяч. После чего на арендованном в регионе участке земли построила здание для штаб-квартиры одного из своих фондов. С учётом стоимости других арендованных по заниженным ценам участков земли, власти оценивают потери страны от её незаконной деятельности в сумму более 19 млрд кьятов ($11,52 млн). Поскольку, по мнению властей, Аун Сан Су Чжи действовала не в соответствии с установленными процедурами, а с использованием власти, ей предъявлено обвинение по статье 55 Закона о борьбе с коррупцией.

Напомним, после военного переворота 1 февраля, помещённой под домашний арест Аун Сан Су Чжи были предъявлены обвинения в нарушении закона об импорте/экспорте и в нарушении закона о ликвидации последствий стихийных бедствий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта бывшему государственному советнику и лауреату Нобелевской премии мира 1991 года предъявили новые обвинения — в подстрекательстве к мятежу. 20 мая Верховный суд Мьянмы принял к рассмотрению дело о государственной тайне, наказание по которому для Аун Сан Су Чжи может составить 14 лет тюрьмы.

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