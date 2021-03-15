Нейпьидо, , 18:45 — REGNUM Судебное заседание по делу смещённой с должности государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которое должно было пройти 15 марта в режиме видеоконференции, не состоялось по причине отключения властями мобильного интернета, сообщает портал The Irrawaddy.

«Видеоконференция сегодня не состоялась из-за отсутствия доступа к сети», — сказал журналистам её адвокат Кхин Маун Зо.

Как сообщается, мобильный интернет был отключен по всей стране вечером в воскресенье, 14 марта, а в понедельник подключиться к сети можно было только по широкополосным линиям.

Напомним, Государственный административный совет, пришедший к власти в Мьянме в результате военного переворота 1 февраля, возбудил в отношении Аун Сан Су Чжи четыре дела, в том числе по обвинениям в нарушении закона об экспорте и импорте и закона о ликвидации последствий стихийных бедствий.

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