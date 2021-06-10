Новосибирск, , 06:39 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания просят усилить контроль за проектами государственно-частного партнёрства (ГЧП) в Новосибирской области. Сейчас согласование в парламенте проходят только крупные концессии, а проекты в районах остаются без внимания.

«Если на уровне области те же концессионные соглашения проходят через Законодательное собрание, то на сегодня, к сожалению, концессии в районах подписываются без всяких согласований. И такие примеры, как Новосибирский район, у нас уже есть. Такой «концессионный гон» начался. Поэтому я бы попросил Виталия Юрьевича Голубенко (министр финансов и налоговой политики Новосибирской области — прим.ИА REGNUM) дать информацию сколько у нас концессий есть, и сколько мы лет через пять будем платить. Чтобы не получилось, что вся доходная часть бюджета, которая у нас останется на развитие, уходила на концессионные соглашения. Концессия ради концессии нас не устраивает», — заявил председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

В итоге областные депутаты рекомендовали оценить будущую концессионную нагрузку на бюджеты всех уровней.