Тегеран, , 06:59 — REGNUM 9 июня официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде встретился и провел переговоры с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В ходе встречи с министром иностранных дел Ирака Хатибзаде обсудил вопросы, представляющие взаимный интерес, региональные события и расширение двусторонних отношений, включая стремление к погашению иракского долга, строительство железной дороги Шаламчех — Басра, а также вопросы сотрудничества в областях публичной дипломатии между двумя государствами.

Хатибзаде прибыл в Багдад и был встречен своим иракским коллегой Мухаммедом Саидом ас-Саххафом.

Иранский представитель провел встречи с советником по национальной безопасности Ирака Касимом аль-Араджи, председателем Иракской коалиции за верховенство права Нури аль-Малики, лидером Исламского верховного совета Ирака (ISCI) Хумамом Хамуди и некоторыми суннитскими улеммами.