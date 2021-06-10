Куньмин, Китай, , 05:52 — REGNUM Блуждающее стадо диких азиатских слонов, привлекшее внимание всего мира, продвинулось на 3,7 км дальше на юго-запад после отдыха на окраине китайского города Куньмин в провинции Юньнань, сообщает 9 июня агентство Синьхуа.

Стадо из 14 слонов вошло в поселок Шицзе в городе Юси около 23:15 вечера по местному времени 8 июня. По данным штаба, отвечающего за мониторинг их миграции, их видели отдыхающими в Юси около 11:00 следующих суток. Слон-самец, который вырвался из стада четыре дня назад, сейчас находится примерно в 12 км в лесу города Аньнина. Все слоны целы и невредимы.

Власти направили аварийный персонал, транспортные средства и беспилотные летательные аппараты, чтобы помочь эвакуировать местных жителей, обеспечивая при этом безопасность слонов. Они также скормили животным 2,1 тонны корма 9 июня.

Стадо прошло примерно 500 км от своего места обитания в Сишуанбаньна-Дайском автономном районе, прежде чем добраться до Куньмина, столицы провинции Юньнань, к концу дня 2 июня.

В течение более чем месяца власти направляли полицию для сопровождения стада, эвакуировали дороги, чтобы облегчить их проход, и использовали пищу, чтобы отвлечь их от входа в густонаселенные районы.

Азиатские слоны находятся под государственной охраной уровня «А» в Китае. Благодаря усиленным усилиям по защите популяция диких слонов в провинции Юньнань, где они в основном и обитают, выросла примерно до 300 особей, по сравнению с 193 особями в 1980-х годах.