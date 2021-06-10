Москва, , 05:40 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил информировать его о ходе расследования уголовного дела в отношении жителя Сочи, которого подозревают в убийстве судебных приставов. Об этом 9 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

«Александр Бастрыкин дал поручение в рамках расследования тщательно установить все обстоятельства нападения на лиц, осуществляющих правосудие, и изучить причины и условия, способствовавшие совершению преступлений. Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что уголовное дело возбуждено следственными органами следственного управления СК России по Краснодарскому краю. Мужчину подозревают в убийстве судебных приставов, которые прибыли на улицу Просвещения в Сочи для выполнения исполнительных действий по решению суда о сносе незаконно возведенных строений с привлечением специализированной техники.

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