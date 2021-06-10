Найроби, , 00:53 — REGNUM Не менее трех человек стали жертвами теракта в округе Мандера на севере Кении, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что у дороги сдетонировало самодельное взрывное устройство, которое установили террористы из группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате взрыва пострадал автомобиль службы охраны дикой природы Кении, в котором находились восемь человек. Из них трое погибли, еще двое получили ранения.

По данным полиции, террористы сначала открыли огонь из автоматического оружия по автомобилю, а затем подорвали его. Уточняется, что погибшие скончались на месте происшествия от огнестрельных ранений.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня террористы расстреляли два автобуса в округе Мандера в Кении. В результате нападения погиб один человек, еще более десяти получили ранения различной степени тяжести.

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