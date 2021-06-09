Дамаск, , 23:26 — REGNUM В Сирии боевики группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за сутки устроили 35 обстрелов в зоне деэскалации «Идлиб», сообщил 9 июня на брифинге заместитель начальника Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

По данным российских военных, обстрелы были зафиксированы в четырех провинциях Сирии.

В частности, в провинции Идлиб боевиками совершено 16 обстрелов, в провинции Латакия они устроили 11 обстрелов, в провинции Алеппо — пять, территорию провинции Хама обстреляли трижды.

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зарегистрировано», — отметил Вадим Кулить.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в сирийской провинции Хасака погиб российский военный полицейский, еще трое были ранены. Их бронеавтомобиль подорвался на мине.

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