Москва, , 23:17 — REGNUM Дискриминация русских на Украине — это удар по всему русскому народу в целом, заявил 9 июня президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24».

Комментируя попытки украинской власти разделить жителей на коренных и некоренных на уровне закона, президент России отметил, что дискриминация плохо отразится на всех национальностях, населяющих Украину.

Владимир Путин «Что касается всех народов, которые являются «некоренными», это для всех плохо. Но для русского народа это имеет особое значение».

Президент России пояснил, что, если взять перепись населения советского времени, а «с тех пор мало что изменилось», получается, что русских на Украине — миллионы.

Владимир Путин «Никто не захочет быть людьми второго сорта. Я уже не говорю про дискриминацию по языку и по другим составляющим нормальной жизни человека. Но это приведёт к тому, что сотни тысяч, а может, миллионы вынуждены будут либо уехать, не желая быть людьми второго сорта, либо начнут себя переписывать как-то по-другому. Это такой мощный, очень серьёзный удар по русскому народу в целом. И, конечно, это не может быть для нас безразличным».

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