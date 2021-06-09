Москва, 9 июня 2021, 23:17 — REGNUM Дискриминация русских на Украине — это удар по всему русскому народу в целом, заявил 9 июня президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24».
Комментируя попытки украинской власти разделить жителей на коренных и некоренных на уровне закона, президент России отметил, что дискриминация плохо отразится на всех национальностях, населяющих Украину.
Президент России пояснил, что, если взять перепись населения советского времени, а «с тех пор мало что изменилось», получается, что русских на Украине — миллионы.
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