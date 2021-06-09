Чикаго, США, , 22:43 — REGNUM Сегодня, 9 июня, «Чикаго Блэкхокс» на своем официальном сайте сообщил о заключении контракта новичка с нападающим Лукасом Райхелом.

19-летний форвард сборной Германии поставил подпись под трехлетним соглашением.

В минувшем сезоне он защищал цвета команды «Айсбэрен» из чемпионата Германии. В их составе он провел 38 матчей в регулярном чемпионате и набрал 27 (10+17) очков. Он также был вызван в состав национальной сборной Германии для выступления на чемпионате мира, где провел 9 матчей и набрал 6 (2+4) очков.

На драфте НХЛ 2020 года Райхел был выбран «Чикаго» под общим 17-м номером в первом раунде.