Екатеринбург, , 22:07 — REGNUM В Екатеринбурге задержали подозреваемого в нападении на молодую женщину, сообщили в пресс-службе свердловского управления Росгвардии.

Мужчине уже предъявили обвинение в изнасиловании. Задержанный — молодой гражданин Казахстана — уже опознан потерпевшей и свидетелями.

Нападавший пытался изнасиловать женщину в ночь на 8 июня 2021 года на улице Хохрякова. На крики пострадавшей выбежали молодые люди, сорвавшие план насильника. Тем не менее, тогда злоумышленнику удалось скрыться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге нашли подозреваемого в убийстве молодой жительницы Берёзовского.

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