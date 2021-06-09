Париж, , 21:18 — REGNUM Во Франции генеральный инспектор мест лишения свободы представил 9 июня свой ежегодный доклад, из которого следует, что пандемия негативно сказалась на условиях содержания в тюрьмах и психиатрических больницах во Франции и привела к досрочному освобождению 13 тысяч заключённых. Об этом 9 июня сообщает Ouest-France.

По словам главного инспектора по местам лишения свободы и психиатрических лечебниц Доминика Симоно, во время эпидемии были приняты «запоздалые, противоречивые, недостаточные меры предосторожности и робкое и неравномерное сокращение числа заключенных».

«В тюрьмах все виды деятельности еще более ограничены, чем обычно. <…> Доступ к комнатам свиданий иногда был запрещен для близких и семей содержащихся», — рассказал инспектор.

Также властями Франции из-за переполненности тюрем было принято решение о досрочном освобождении 13 тысяч заключенных в период первой волны эпидемии в марте — мае 2020 года.

«Беспрецедентная и полезная операция, призванная предотвратить широкое заражение. <…> Тем не менее уже с лета [2020 года] число заключённых неуклонно растет, и никаких новых мер досрочного освобождения не было принято», — добавил генеральный инспектор.

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