Москва, , 21:05 — REGNUM Попытки США помешать проекту «Северной поток — 2» — это яркий пример того, что Вашингтону безразличны интересы ЕС, он действовал и действует ради своей выгоды, заявил 9 июня президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24».

ИА REGNUM), делали Штаты, потому что им так выгодно». Владимир Путин "Только что ещё более-менее разобрались с «Северным потоком — 2», а ведь всё, что делалось до сих пор, явно противоречило интересам европейских стран, Федеративной Республики (ФРГ — прим.), делали Штаты, потому что им так выгодно».

Напомним, США, говоря об угрозах «СП-2», всегда аргументировали свою позицию тем, что ЕС якобы надо защитить от энергетического диктата России.

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