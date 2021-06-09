Москва, 9 июня 2021, 21:05 — REGNUM Попытки США помешать проекту «Северной поток — 2» — это яркий пример того, что Вашингтону безразличны интересы ЕС, он действовал и действует ради своей выгоды, заявил 9 июня президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24».
Напомним, США, говоря об угрозах «СП-2», всегда аргументировали свою позицию тем, что ЕС якобы надо защитить от энергетического диктата России.
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