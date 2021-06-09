Санкт-Петербург, , 19:57 — REGNUM Руководство санкт-петербургского «Зенита» заинтересовано в продлении контракта с 37-летним фланговым атакующим защитником сборной России Юрием Жирковым на один сезон. Об этом 9 июня сообщило издание «Чемпионат». Текущее соглашение футболиста с «Зенитом» рассчитано до 30 июня 2021 года.

В прошедшем сезоне Юрий Жирков принял участие в 15-ти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых отметился двумя результативными передачами. В составе национальной сборной российский спортсмен сыграл в двух матчах квалификаций на Чемпионат Мира 2022. Футболист сыграет в составе сборной России на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Юрий Жирков планирует завершить карьеру профессионального футболиста после завершения Чемпионата Европы 2020. За свою профессиональную карьеру россиянин, помимо «Зенита», выступал за тамбовский «Спартак», московский ЦСКА, лондонский «Челси», «Анжи» и «Динамо».

Юрий Жирков перешел в «Зенит» 31 января 2016 года из московского «Динамо». Руководство «сине-бело-голубых» заплатило за опытного защитника 640 тысяч евро.