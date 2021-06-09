Санкт-Петербург, , 19:43 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» предпринял очередную попытку подписать 23-летнего полузащитника сборной Хорватии и лидера московского ЦСКА Николу Влашича. Руководство «сине-бело-голубых» предложило за футболиста 25 миллионов евро. При этом портал transfermarkt оценивает хорвата в 30 миллионов евро. Об этом 9 июня сообщило издание «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Никола Влашич принял участие в 34-х матчах ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами и семью результативными передачами. Хорват стал лучшим бомбардиром команды в сезоне 2020/21.

Никола Влашич пополнил ряды «красно-синих» 15 августа 2018 года. 1 июля 2019 года ЦСКА выкупил футболиста за 15,7 миллиона евро. Контракт футболиста с «армейцами» рассчитан до конца сезона 2023/24.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» заинтересован в возвращении футболиста.