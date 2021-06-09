Мадрид, , 19:40 — REGNUM У 27-летнего центрального защитника «Лидс Юнайтед» и национальной сборной Испании Диего Льоренте диагностирован коронавирус. Об этом 9 июня сообщил ESPN со ссылкой на пресс-службу сборной.

Диего Льоренте стал вторым игроком в составе сборной, у которого диагностирован коронавирус. Ранее опорный полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс также заболел коронавирусной инфекцией.

В прошедшем сезоне Диего Льоренте принял участие в пятнадцати матчах испанской Примеры, в которых отметился одним забитым мячом. В составе национальной сборной Льоренте сыграл в одном матче квалификаций на Чемпионат Мира 2022.

Диего Льоренте перешел в «Лидс Юнайтед» 24 сентября 2020 года из «Реал Сосьедада». Испанский клуб заплатил за игрока 20 миллионов евро. Соглашение футболиста с «Лидс Юнайтед» рассчитано до конца сезона 2023/24.