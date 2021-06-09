Загреб, , 18:46 — REGNUM В 2020 году в Хорватии было продано почти 32 000 объектов недвижимости, что на три тысячи меньше, чем в 2019 г.

Большинство объектов недвижимости было продано в Загребе и Загребской области, около 12 000, и чуть более 10 000 объектов недвижимости сменили владельцев в Адриатическом регионе и чуть более 9 000 во всех других районах Хорватии, пишет Večernji list.

В прошлом году иностранцы купили четыре из десяти объектов недвижимости, проданных в Истрийской жупании, три из десяти — в Приморско-Горски-Котарском уезде, каждую четвертую в Задарской жупании, каждую пятую — от Дубровника до района Шибеник и 16 процентов — в Сплитско-Далматинской жупании.

Большинство покупателей зарубежной недвижимости приезжают из Германии, Австрии и Словении.